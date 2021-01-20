В Читинскую больницу поступит дополнительная партия вакцины от COVID-19

В больнице прививку поставили уже 100 человек



Прививку от коронавирусной инфекции в пункте вакцинации на базе Читинской центральной районной больнице получили первые 100 человек. Дополнительная партия препаратов в 600 доз поступит уже сегодня, ещё одна в 200 доз – в пятницу. Об этом сообщил главный врач медорганизации Геннадий Емельянов.



- Нам на первом этапе выдали небольшую пробную партию. Прививка была сделана 60-ти медработникам и 40-ка гражданам из числа желающих защититься от инфекции, - сказал руководитель лечебного учреждения.



Также он пояснил, что сейчас формируют список тех, кто хочет пройти иммунизацию. По плану до лета только в Читинской ЦРБ должны привиться порядка 11 тысяч человек.



Пункты вакцинации работают в Чите в Клиническом медицинском центре на базах трёх поликлиник. Также открыт кабинет в железнодорожной больнице, расположенной по улице Горбунова, 11, и в подразделении лечебного учреждения по улице Чкалова, 117, в Читинской центральной районной больнице (Ленинградская,79).



В Забайкальский край поступили и используются для вакцинации оба препарата, зарегистрированные на территории Российской Федерации – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Вакцинация проходит в два этапа – сначала ставится первый компонент, через 21 день – второй.



В районах края открыты также кабинеты для вакцинации. Привиться можно в Шилкинской ЦРБ, краевой больнице №3 в посёлке Первомайский. Уже поступило оборудование в Приаргунскую ЦРБ, к конце недели начнётся вакцинация жителей этого района. Также приступают к иммунизации населения в Агинском районе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.





