В Иркутской области записаться на вакцинацию от COVID-19 можно онлайн

В регион поступило более 14 тысяч доз вакцины



Жители Иркутской области могут записаться на вакцинацию от COVID-19 через сайты Госуслуги и кврачу38.рф. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. Записаться также можно в регистратурах медицинских организаций, где проводится вакцинация.



Адреса, телефоны и часы работы прививочных пунктов доступны на сайте минздрава региона.



На сегодняшний день в регион поступило более 14 тысяч доз вакцины.



Ежедневно прививается до семисот человек. На утро 20 января привито 4205 человек одним компонентом и 1163 человека получили оба компонента, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



По данным оперштаба, на 20 января в Иркутской области зарегистрировано 46 043 подтверждённых случаев инфицирования, суточный прирост составил 263 человека. Госпитализировано 2510. За весь период выздоровело 40 459 человек, умерло 1558, из 10 пациентов скончались накануне.

