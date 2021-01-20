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В Иркутской области записаться на вакцинацию от COVID-19 можно онлайн

В Иркутской области записаться на вакцинацию от COVID-19 можно онлайн
Общество,  Фото:pixabay.com
В регион поступило более 14 тысяч доз вакцины

Жители Иркутской области могут записаться на вакцинацию от COVID-19 через сайты Госуслуги и кврачу38.рф. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. Записаться также можно в регистратурах медицинских организаций, где проводится вакцинация.

Адреса, телефоны и часы работы прививочных пунктов доступны на сайте минздрава региона.

На сегодняшний день в регион поступило более 14 тысяч доз вакцины.

Ежедневно прививается до семисот человек. На утро 20 января привито 4205 человек одним компонентом и 1163 человека получили оба компонента, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным оперштаба, на 20 января в Иркутской области зарегистрировано 46 043 подтверждённых случаев инфицирования, суточный прирост составил 263 человека. Госпитализировано 2510. За весь период выздоровело 40 459 человек, умерло 1558, из 10 пациентов скончались накануне.
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