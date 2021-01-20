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Улан-удэнец продаёт автограф известного гонщика за 100 млрд

Улан-удэнец продаёт автограф известного гонщика за 100 млрд
Общество, 
Счастливый обладатель автографа звезды живёт в Улан-Удэ по улице Бийской

На сайте «Авито» появилось любопытное объявление от улан-удэнца. Горожанин продаёт автограф известного гонщика Колина Макрея. Цена впечатляет – 100 млрд рублей.

- Железная пластина была подписана в Японии 2002 году. Цену предлагайте сами, дёшево, конечно же, не отдам и не избавляюсь от неё, - пишет житель столицы Бурятии в описании к фото.

Счастливый обладатель автографа звезды живёт в Улан-Удэ по улице Бийской. Объявление он разместил сравнительно недавно – 27 декабря 2020 года.

На этом же сайте улан-удэнцы продают автографы других знаменитостей– но цены в этих случаях поскромнее. Так, подпись рэпера Моргенштерна можно купить за 2 тысячи рублей, автоблогера AcademeG (Константин Заруцкий) - за тысячу рублей, участников группы «Мумий Тролль» - 3 тысячи, футболиста Игнашевича – за 10 тысяч рублей.

Справка:

Колин Стил Макрей (5 августа 1968, Ланарк, Шотландия — 15 сентября 2007, Ланарк, Шотландия) — шотландский раллийный гонщик, сын пятикратного чемпиона Великобритании по ралли Джимми Макрея и старший брат профессионального раллийного пилота Алистера Макрея.

Чемпион мира по ралли 1995 года, второй призёр в чемпионатах 1996, 1997 и 2001 годов, третий в 1998 году. Чемпион Шотландии по ралли 1991—1992 года.

Он помог Subaru стать всемирно известной маркой и заработать ей победу в зачёте марок в 1995, 1996, 1997 годах, также помог победить команде Citroën в 2003-м. В 1996 году ему был присвоен орден Британской империи.

Быстрейший автогонщик планеты 1998 года, признан самым зрелищным, знаменитым и узнаваемым чемпионом ралли.

Также Колин является самым молодым чемпионом мира по раллийным гонкам за всю историю их проведения.

Он погиб в авиакатастрофе в 2007 году.


автогонки
 
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