Животные оказываются нарушителями госграницы
В приграничных районах Забайкальского края систематически регистрируются факты перехода сельскохозяйственных животных через государственную границу.
Так, в январе 2021 года зафиксированы факты перехода 12 лошадей и 32 коров с территории Ононского района в Монголию и с территории Приаргунского района в Китай.
Для предотвращения заноса на территорию Забайкальского края инфекционных болезней животные поставлены на карантин.
В отношении владельцев возбуждены административные производства.
Китай и Монголия являются не благополучными в эпизоотическом отношении по таким заболеваниям, как африканская чума свиней, ящур, грипп птиц, сообщили в управлении Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
Животные из Забайкалья уходят в Китай и Монголию
Общество, Фото:
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