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Животные из Забайкалья уходят в Китай и Монголию

Животные из Забайкалья уходят в Китай и Монголию
Общество,  Фото:pixabay.com
Животные оказываются нарушителями госграницы

В приграничных районах Забайкальского края систематически регистрируются факты перехода сельскохозяйственных животных через государственную границу.

Так, в январе 2021 года зафиксированы факты перехода 12 лошадей и 32 коров с территории Ононского района в Монголию и с территории Приаргунского района в Китай.

Для предотвращения заноса на территорию Забайкальского края инфекционных болезней животные поставлены на карантин.

В отношении владельцев возбуждены административные производства.

Китай и Монголия являются не благополучными в эпизоотическом отношении по таким заболеваниям, как африканская чума свиней, ящур, грипп птиц, сообщили в управлении Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
Россельхознадзор граница
 
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