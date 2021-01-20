Животные из Забайкалья уходят в Китай и Монголию

Животные оказываются нарушителями госграницы



В приграничных районах Забайкальского края систематически регистрируются факты перехода сельскохозяйственных животных через государственную границу.



Так, в январе 2021 года зафиксированы факты перехода 12 лошадей и 32 коров с территории Ононского района в Монголию и с территории Приаргунского района в Китай.



Для предотвращения заноса на территорию Забайкальского края инфекционных болезней животные поставлены на карантин.



В отношении владельцев возбуждены административные производства.



Китай и Монголия являются не благополучными в эпизоотическом отношении по таким заболеваниям, как африканская чума свиней, ящур, грипп птиц, сообщили в управлении Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

