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В Иркутской области стало больше заслуженных работников культуры

В Иркутской области стало больше заслуженных работников культуры
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Почётные звания получили три деятеля региона

Звания «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области» удостоены три деятеля культуры региона. Это писатель Юрий Баранов, артистка театра кукол «Аистёнок» Тамара Гуринович и преподаватель Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена Надежда Васильева. Советующий указ подписал губернатор области Игорь Кобзев.

Юрий Баранов является председателем Иркутского отделения Союза писателей России и директором Иркутского дома литераторов. Он служил в частях ВВС в разных регионах страны и является автором гимна Дальней авиации России. Военную службу совмещал с увлечением литературой – написал более 30 произведений. Его первый рассказ был опубликован в 1964 году в газете «Серп и молот» города Мелитополя Запорожской области. Первую книгу в Иркутске «Медвежий след» Юрий Баранов выпустил в 2005 году. Следующим изданием был цикл «Сказочные истории об Иркутске», сборник стихов для детей «На улице Рябиновой» и другие. Юрий Баранов является лауреатом премии губернатора Иркутской области, международного литературного форума «Золотой витязь», премии Алексея Зверева журнала «Сибирь».

Тамара Гуринович 45 лет работает артистом-кукловодом в Иркутском областном театре кукол «Аистёнок». Она сыграла более 70 ролей, приняла участие в пяти тысячах спектаклей, владеет всеми системами кукол, успешно работает в живом плане. Артистка исполнила несколько ролей в премьерном спектакле «Возвращайся!», посвящённом 75-летней годовщине Великой Победы. Онлайн-премьера спектакля состоялась на YouTube-канале театра в ноябре 2020 года и за два дня показов набрала тысячу просмотров. Тамара Гуринович награждена благодарностью и почётной грамотой мэра Иркутска.

Звания «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области» удостоена и преподаватель Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена Надежда Васильева. Она окончила вокальное отделение Одесской государственной консерватории. Работала в музыкальных театрах Риги, Иркутска. С 2006 года преподает вокальные дисциплины в областном музыкальном колледже. Здесь она обучает сольному и камерному пению, открыла оперный класс. Студенты Надежды Васильевой занимают призовые места на конкурсах различного уровня. Педагог является автором множества учебных пособий, которые используют в работе преподаватели детских школ искусств региона. За вклад в развитие вокального искусства, профессионализм и мастерство Надежда Васильева награждена почётной грамотой министерства культуры Российской Федерации и губернатора Иркутской области, имеет благодарность президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
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