В Улан-Удэ представили эмблему 355-летия города

Конкурсная комиссия выбрала эскизы агентства «Ред Бокс», как наиболее соответствующие таким критериям как новизна, лаконичность эскиза, цветовое решение, соответствие тематике, исполнение.







Сегодня была представлена эмблема года, посвящённого 355-летию Улан-Удэ.В пресс-службе администрации города сообщили, что конкурс на разработку эмблемы состоялся в конце 2020 года. Участие приняли дизайнеры и художники. В числе конкурсантов оказались и сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству мэрии. 17 вариантов эскиза подготовили студенты республиканского многоуровневого колледжа, два эскиза – рекламное агентство «Ред Бокс».355-летний юбилей столица Бурятии отметит в этом году. Уже утверждён план мероприятий, запланированы конкурсы, конференции, фестивали, спартакиады и акции, которые будут проходить в течение всего года.