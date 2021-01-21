В Агинском округе на Сагаалган проведут фестиваль молока

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Начало Белого месяца также отметят спортивными конкурсами и концертами



В Агинском Бурятском округе 12 февраля торжественная часть Сагаалгана начнётся с ритуального молебна на ступе «Юндэн Шойдон», церемонии преподношения белой пищи и окропления земли молоком во славу и за здравие живущих на земле. Именно здесь священнослужители официально озвучат о наступлении нового года по лунному календарю.



Далее мероприятие перейдёт на центральную площадь окружной столицы, где пройдёт краевой фестиваль «Һүн далай» (Океан молока) (0+). Фестиваль развернётся на двух площадках: на первой состоится конкурс-выставка молочной продукции «Һүн далай» от муниципальных районов и городского округа, на второй будет организована ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции перерабатывающих производств.



- Для бурят молочная пища всегда священна, его первым преподносили гостям. Наши предки называли молоко «белой» пищей, лучшей, священной. Из молока наши предки делали много производных продуктов. Современные хозяйки разнообразили молочный десерт конфетами, печеньями и другими вкусностями. Поэтому, в этом году мы посвятили наши мероприятия белой пище. Пусть богатый молочный океан принесет нам удачу и благополучие, - отметила заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа Билигма Будаева.



Также на центральной площади будут организованы народные конкурсы по разбиванию хребтовой кости и эстафета между родами агинских бурят «Сагаалганай мурысоон» (0+). Силами артистов национального театра «Амар сайн» и театра «ДалиТЭ» будут организован праздничный концерт и объединяющий всех танец – Ёохор (0+).



Вечером в киноконцертном зале «Амар сайн» состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов государственного русского инструментального ансамбля имени Будашкина и коллектива театра «Амар сайн» (6+). В течение месяца на онлайн-площадках пройдут конкурсы «Сагаалганай удэрнууд».



Главные события с празднования Сагаалган будут транслироваться на официальном ютуб-канале и акккаунте Инстаграм администрации Агинского Бурятского округа, сообщает её пресс-служба.

