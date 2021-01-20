Спортивное событие состоится в феврале
Со вчерашнего в Бурятии разрешено проведение спортивных мероприятий. Соответствующие изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы республики.
С 11 по 14 февраля Улан-Удэ примет чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе, сообщает Центр спортивной подготовки.
- Мероприятие будет проходить без зрителей со строгими мерами предосторожности. Принять участие планируют порядка 120 спортсменов со всего дальневосточного федерального округа, - рассказал исполнительный директор федерации спортивной борьбы Бурятии Сергей Сахияев.
В марте в Бурятии соберутся сильнейшие борцы со всей России. Точные сроки в своём Instagram озвучил первый вице-президент федерации спортивной борьбы России, ответственный за вольную борьбу, Арсен Фадзаев.
- Чемпионат России по вольной борьбе - 2021 состоится с 12 по 14 марта в Улан-Удэ (Бурятия). Это будет основной отбор на Олимпийские игры, - написал Фадзаев.
Предолимпийский чемпионат России обещает стать одним из самых зрелищных за последние несколько лет. В Бурятию приедут сильнейшие борцы со всей страны. В борьбу за медали вступит и сборная Бурятии.
- Подготовка идёт. Наша команда в составе 28 человек сейчас находится на тренировочных сборах в городе Хасавьюрт Республики Дагестан. Это первый этап подготовки к чемпионату России, - сказал Сергей Сахияев.
Улан-Удэ примет чемпионат ДФО по вольной борьбе
Общество, Фото:
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