Житель Бурятии развеселил пользователей клубом моржевания

Мужчина открыл клуб моржевания в тёплом озере
Житель Бурятии позабавил пользователей известием о том, что открыл клуб моржевания. Забавное видео появилось на днях в паблике buryatia_video. На видео мужчина в одних трусах входит в воду и окунается.
Погода, действительно, морозная, всё вокруг усыпано снегом, однако сам сам водоём не покрыт льдом. Пользователи Сети быстро раскусили «моржа». Видео снято в местности Умхэй Курумканского района, где выходят на поверхность множество горячих источников.
В комментариях люди отметили оригинальность шутника и посмеялись над забавным видео: «В Умхее любой так нырнёт», «Лучше бы рядом в Баргузин нырнул», «Даже ребёнку не слабо».
На сегодня видео просмотрели более 11 тысяч раз.
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