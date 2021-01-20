Житель Бурятии развеселил пользователей клубом моржевания

Житель Бурятии позабавил пользователей известием о том, что открыл клуб моржевания. Забавное видео появилось на днях в паблике buryatia_video. На видео мужчина в одних трусах входит в воду и окунается.







Погода, действительно, морозная, всё вокруг усыпано снегом, однако сам сам водоём не покрыт льдом. Пользователи Сети быстро раскусили «моржа». Видео снято в местности Умхэй Курумканского района, где выходят на поверхность множество горячих источников.В комментариях люди отметили оригинальность шутника и посмеялись над забавным видео: «В Умхее любой так нырнёт», «Лучше бы рядом в Баргузин нырнул», «Даже ребёнку не слабо».На сегодня видео просмотрели более 11 тысяч раз.