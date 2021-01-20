Забайкалье присоединится к «Спортивной студенческой ночи»

В рамках фестиваля состоятся лыжная гонка и хоккей на валенках



25 января в различных регионах России, в том числе и на территории Забайкальского края, пройдёт студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь». В Чите в Татьянин день в рамках мероприятия для студентов на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» проведут ночную лыжную гонку, которая начнётся в 17:00.



Также 23 января на базе «Берёзка» для студентов с 17:00 до 22:00 состоятся соревнования «Хоккей на валенках». Мероприятия продолжат череду активного зимнего отдыха и будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.



- Студенты, представляющие разные субъекты Российской Федерации, отметят праздник по-спортивному и все вместе сдадут символический зачёт по физической культуре, который пройдёт в формате нестандартных нормативов, - рассказала зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова.



Приём заявок для участия в фестивале «Спортивная студенческая ночь» начался. Зарегистрироваться, а также получить дополнительную информацию можно в группе студенческого спортивного клуба «Гураны» ЗабГУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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