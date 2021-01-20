В Бурятии осуждённые прошли крестным ходом

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В исправительных учреждениях отметили Крещение



В Мухоршибирском районе Бурятии в храме при лечебно-исправительном учреждении №5, где содержатся осуждённые с туберкулёзом, отметили Крещение. Прошло праздничное богослужение, и состоялся крестный ход.



В улан-удэнской колонии-поселения № 3 осуждённым продемонстрировали фильм «Крещение Господне». С осуждёнными провели викторину на знание традиций и обычаев религиозного праздника.



Все желающие осуждённые совершили омовение в купелях с крещенской водой, сообщили в УФСИН по Бурятии.





