В исправительных учреждениях отметили Крещение
В Мухоршибирском районе Бурятии в храме при лечебно-исправительном учреждении №5, где содержатся осуждённые с туберкулёзом, отметили Крещение. Прошло праздничное богослужение, и состоялся крестный ход.
В улан-удэнской колонии-поселения № 3 осуждённым продемонстрировали фильм «Крещение Господне». С осуждёнными провели викторину на знание традиций и обычаев религиозного праздника.
Все желающие осуждённые совершили омовение в купелях с крещенской водой, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые прошли крестным ходом
Общество, Фото:
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