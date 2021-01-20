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В Бурятии осуждённые прошли крестным ходом

В Бурятии осуждённые прошли крестным ходом
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В исправительных учреждениях отметили Крещение

В Мухоршибирском районе Бурятии в храме при лечебно-исправительном учреждении №5, где содержатся осуждённые с туберкулёзом, отметили Крещение. Прошло праздничное богослужение, и состоялся крестный ход.

В улан-удэнской колонии-поселения № 3 осуждённым продемонстрировали фильм «Крещение Господне». С осуждёнными провели викторину на знание традиций и обычаев религиозного праздника.

Все желающие осуждённые совершили омовение в купелях с крещенской водой, сообщили в УФСИН по Бурятии.


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