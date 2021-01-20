В Бурятии состоится турнир мастеров художественного слова

Заявки на участие принимаются до 15 февраля



В Бурятии объявлен II республиканский турнир мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». К участию в турнире приглашаются все желающие, владеющие бурятским языком, без ограничения национальности, возраста и места жительства.



В этом году организаторы расширили номинации и творческие состязания. Появились отдельные номинации для детей: до 7 лет – «Тоолуурнууд» («Считалки») и до 17 лет – «Оньhон ба хошоо үгэнүүд» («Пословицы, поговорки»). Номинация «Yреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания») разделена на 4 возрастные категории, в этой номинации участвуют все желающие.



Появились новые творческие конкурсы «Жороо-челлендж» и «Таабари-баттл» на скорость, мастерство исполнения скороговорок и на самую сложную загадку соответственно.



Турнир состоится в дни празднования Сагаалгана. Для участия в необходимо разместить видеозапись выступления конкурсанта в социальной сети Instagram с хэштегом #уранхэлэтэнэйурилдаан2021, указать страницу организатора @rcnt_tvorchestvo. Для «Жороо-челлендж» и «Таабари-баттл» нужно разместить видеозапись в Instagram с хэштегом #жороочеллендж либо #таабарибаттл и также указать страницу организатора. Анкету-заявку следует отправить на электронную почту kddrсnt@mail.ru с пометкой «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Заявки принимаются до 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.



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