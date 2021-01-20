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В Забайкалье супруги отметили 62 года совместной жизни

В Забайкалье супруги отметили 62 года совместной жизни
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Три пары края также отпраздновали «золотой» юбилей

Семь забайкальских семей отметили памятные даты со дня начала совместной жизни. Общий совместно прожитый стаж юбиляров составил 326 лет, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

Самый большой по числу совместно прожитых лет юбилей отпраздновали в Хилокском районе. Здесь супруги Владимир и Настасья Бирюковы отметили 62 года совместной жизни. У обоих военное детство, в котором они испытали голод, смерть родных и близких, утомительный труд. Секрет долгого брака – взаимная поддержка и уважение. За свою жизнь они родили двоих детей, воспитывают пять внуков и семь правнуков.

В отделе ЗАГС Карымского района поздравили с 50-летием совместной жизни супругов Виктора и Альбину Панфиловых. «Молодожёны» всю трудовую жизнь проработали на железной дороге. Сегодня у Панфиловых двое детей, воспитывают внуков, являясь для своей семьи достойным примером любви и согласия.

Полвека супружеской жизни отмечала и пара из Хилокского района, Николай и Галина Дорожковы. Оба из рабочих семей, к труду приучены с малых лет. Николай за долголетний добросовестный труд получил множество благодарностей, почётных грамот, звание «Ветеран труда», имеет орден Трудовой Славы 3 степени. Его супруга Галина сначала работала почтальоном на железной дороге, а потом возила молоко на маслозавод. У юбиляров четверо детей и шесть внуков, три правнучки и два правнука. На пенсии Николай занимается охотой и рыбалкой, его супруга выращивает на огороде овощи и готовит из них запасы на зиму.

Третья пара, праздновавшая «золотой» юбилей, – супруги Владимир и Татьяна Лопатины из Краснокаменского района. Эта семья богата наградами за пройденный трудовой путь, по 40 лет на каждого. Владимир Михайлович награждён юбилейной медалью «За доблестный труд», «Ветеран атомной промышленности». Татьяна Спартаковна – медалью «За доблестный труд», «Ударник коммунистического труда». У «молодожёнов» четверо детей, десять внуков и правнук.

49 лет совместной жизни отметили супруги Алексей и Екатерина Карповы, проживающие в селе Глинка Хилокского района. Оба родились в послевоенное время, Екатерина даже не помнит своих родителей – так рано они умерли. Будущие супруги жили в соседних сёлах, и Алексей ходил пешком на свидания к своей избраннице. Алексей Михайлович всю жизнь проработал на железной дороге. Екатерина Дмитриевна всю свою жизнь посвятила семье, немного проработав в детском саду. Сейчас супруги на пенсии, они вырастили и воспитали четырёх детей, у них шесть внуков и правнук.

В отделе ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов «рубиновую» свадьбу – 40 лет – праздновали Михаил и Нина Пушковы. Юбиляров чествовали на дому: супруги расписались в почётной книге юбиляров, им вручили поздравление от главы района. У Михаила и Нины две дочери и два внука, на заслуженном отдыхе они занимаются огородом.

В отделе ЗАГС Хилокского района отпраздновала серебряный юбилей – 25 лет совместной жизни - семья Виктора Батаева и Ольги Тяпкиной. В их семье пятеро детей – своя дочь и четверо приёмных. Ольга Викторовна выросла в многодетной семье, её родители относились к детям с лаской и любовью, и поэтому ей всегда хотелось иметь большую семью. Свой родительский потенциал супруги реализовали в приёмных детях. В день 25-летия совместной жизни супруги получили поздравления от работников администрации и своих детей, а также по традиции подарили друг другу серебряные кольца и зажгли семейный очаг.
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