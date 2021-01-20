В Бурятии детям вручили планшеты

Планшеты предназначены для дистанционного обучения



Весной 2020 года из-за пандемии республиканские школы были вынуждены уйти на дистанционное обучение. Чтобы дети могли обучаться онлайн, необходимы были смартфоны, планшеты или ноутбуки. Однако, не во всех семьях родители смогли обеспечить школьников электронной техникой.



Для помощи таким семьям весной была запушена всероссийская акция «Помоги учиться дома», инициированная партией «Единая Россия». По словам руководителя регионального исполкома Владимира Ведерникова, финансирование проводится не из бюджета, а за счёт привлечённых источников.



Вчера, 19 января, 23 ребёнка из разных школ Бурятии получили свою технику. Планшеты детям вручал глава республики Алексей Цыденов.



- Конечно, у нас гораздо больше детей, которым бы хотелось вручить планшеты. Они такие же, как и вы, которые дистанционно не могут учиться, но потихоньку всё равно мы помогаем всем, кому можем и будем помогать дальше. Я бы хотел вам ребята пожелать, чтобы вы хорошо учились, чтобы слушались родителей, слушались учителей, помогали друзьям. В общем, чтобы у вас всё получалось, учёба для вас была интересная, чтобы вы получали новые знания с удовольствием и уверенно шагали вперёд, - сказал он.

































Вручение техники прошло в два этапа: в очном формате с учащимися из Улан-Удэ и ближайших районов, которые смогли приехать и поприсутствовать лично, а также в онлайн-формате с учащимися из отдаленных районов республики.Технику вручат 13 ученикам из Улан-Удэ и 10 ученикам из Бичурского, Баргузинского, Кабанского, Селенгинского, Заиграевского, Курумканского, Баунтовского эвенкийского, Прибайкальского, Кижингинского и Закаменского районов.Дети остались под большим впечатлением.- Когда по телевизору показывают, совсем другие люди, намного же интереснее в реальной жизни, - отметил школьник Вячеслав.