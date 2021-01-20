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Студентам-медикам Бурятии вручили благодарности от министра

Студентам-медикам Бурятии вручили благодарности от министра
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Была отмечена их помощь медучреждениям в борьбе с COVID-19

В Бурятии 19 января прошло вручение благодарностей министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой студентам и ординаторам медицинского института Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова. Представителей БГУ поблагодарили за активную трудовую деятельность и оказанную помощь медицинским учреждениям в период борьбы с пандемией на территории региона.

Как сообщает пресс-служба вуза, благодарности получили студенты:
Быкова Елена Жаргаловна,
Убугунова Ирина Борисовна,
Капорская Анастасия Николаевна,
Султанов Фирдавс Камилович,
Ховалыг Чаяна Васильевна,
Шалонников Юрий Николаевич,
Гаврилова Баярма Валерьевна,
Цыденжапов Доржи Валерьевич,
Будаева Елизавета Сергеевна,
Петренко Дарья Викторовна,
Стрельцова Анастасия Алексеевна,
Цыдыпов Тумэн Баирович,
Антипов Алексей Сергеевич,
Манилова Марина Гавриловна,
Самбилов Дугар Жамсаранович,
Гунтупова Анастасия Бабасановна,
Распопова Мария Ивановна,
Николаев Цыван Эрдэниевич,
Гумпылов Юрий Баирович,
Будаева Регина Алдаровна,
Рампилова Оксана Батоочировна,
Ивандаева Диана Сергеевна,
Цыденжапов Аюша Евгеньевич,
Намсараева Татьяна Гомбоевна,
Оюн Серен-Долума Юрьевна,
Дулганова Алена Васильевна,
Спиридонова Сэсэг Жаргаловна,
Убушеева Раиса Георгиена,
Будаев Тумэн Евгеньевич,
Кодинец Виктория Борисовна,
Дымчиков Батор Владимирович,
Андреева сЮлия Анатольевна,
Батясова Екатерина Сергеевна,
Дондоков Зорикто Ендонович;
а также ординаторы:
Дугаров Дмитрий Витальевич,
Гармаева Юлия Владимировна,
Матвеев Максим Алексеевич,
Цыренов Балбар Бадмацыренович,
Батудаев Илья Игоревич,
Мешков Олег Андреевич.
Бурятия медицина образование вузы БГУ здравоохранение
 
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