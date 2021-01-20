Была отмечена их помощь медучреждениям в борьбе с COVID-19
В Бурятии 19 января прошло вручение благодарностей министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой студентам и ординаторам медицинского института Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова. Представителей БГУ поблагодарили за активную трудовую деятельность и оказанную помощь медицинским учреждениям в период борьбы с пандемией на территории региона.
Как сообщает пресс-служба вуза, благодарности получили студенты:
Быкова Елена Жаргаловна,
Убугунова Ирина Борисовна,
Капорская Анастасия Николаевна,
Султанов Фирдавс Камилович,
Ховалыг Чаяна Васильевна,
Шалонников Юрий Николаевич,
Гаврилова Баярма Валерьевна,
Цыденжапов Доржи Валерьевич,
Будаева Елизавета Сергеевна,
Петренко Дарья Викторовна,
Стрельцова Анастасия Алексеевна,
Цыдыпов Тумэн Баирович,
Антипов Алексей Сергеевич,
Манилова Марина Гавриловна,
Самбилов Дугар Жамсаранович,
Гунтупова Анастасия Бабасановна,
Распопова Мария Ивановна,
Николаев Цыван Эрдэниевич,
Гумпылов Юрий Баирович,
Будаева Регина Алдаровна,
Рампилова Оксана Батоочировна,
Ивандаева Диана Сергеевна,
Цыденжапов Аюша Евгеньевич,
Намсараева Татьяна Гомбоевна,
Оюн Серен-Долума Юрьевна,
Дулганова Алена Васильевна,
Спиридонова Сэсэг Жаргаловна,
Убушеева Раиса Георгиена,
Будаев Тумэн Евгеньевич,
Кодинец Виктория Борисовна,
Дымчиков Батор Владимирович,
Андреева сЮлия Анатольевна,
Батясова Екатерина Сергеевна,
Дондоков Зорикто Ендонович;
а также ординаторы:
Дугаров Дмитрий Витальевич,
Гармаева Юлия Владимировна,
Матвеев Максим Алексеевич,
Цыренов Балбар Бадмацыренович,
Батудаев Илья Игоревич,
Мешков Олег Андреевич.
Студентам-медикам Бурятии вручили благодарности от министра
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Завтрашний день будет считаться особо благоприятным для благих деяний
Соревнования прошли в онлайн и офлайн форматах
В соревнованиях запланировано участие около 300 спортсменов
Бадма-Ханда Аюшеева представила клип на «Песню о родителях»
Была отмечена их помощь медучреждениям в борьбе с COVID-19
Россияне во втором старте уступили экипажу из Германии
Соревнования пройдут в середине марта в Улан-Удэ
Почётные звания получили три деятеля региона
Участие в мероприятиях примут юные фигуристы Забайкалья
В книгах собран фактологический, исторический, биографический материал
У спаниеля Лайлы даже есть своя страница в Instagram
В больнице прививку поставили уже 100 человек
В регион поступило более 14 тысяч доз вакцины
Госстройжилнадзор проведёт проверку
Забавное видео сняли жители республики