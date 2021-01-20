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В Улан-Удэ наградили финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Улан-Удэ наградили финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Благодарности также получили и полуфиналисты состязания

19 января в Улан-Удэ состоялось вручение финалистам и полуфиналистам всероссийского конкурса «Большая перемена» призов, дипломов и благодарностей для родителей и наставников, подписанных Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента РФ.

Улан-удэнские одиннадцатиклассники Ирина Бадмацыренова (СОШ №49), Антон Ершов (СОШ №32) и десятиклассник школы №32 Валерий Барлуков вошли в число победителей всероссийского конкурса, а Марина Великосельская (СОШ №25) и Мария Карпова (СОШ №54) стали полуфиналистами этого состязания.

По словам финалиста Антон Ершова, конкурс дал ему много новых эмоций и подарил много друзей. Он считает, что полученная награда открыла передо ним новые возможности и перспективы.

- Большая перемена стала возможностью проявить свои способности и навыки, - поделилась Ирина Бадмацыренова, финалистка конкурса. - Я познакомилась с замечательными и интересными ребятами, с которыми до сих пор дружим. Получила новые знания, проверила, на что я способна. Теперь мы с ребятами начинаем новый проект. Пока не скажу, какой. Очень хочу, чтобы ребята из Бурятии приняли участие в «Большой перемене».

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ, с 2021 года конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта. Участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Также начнёт работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодёжи.
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