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В Забайкалье подведены итоги чемпионата края по джакколо

В Забайкалье подведены итоги чемпионата края по джакколо
Общество,  Фото:региональный центра инклюзивного образования ЗабГУ
Соревнования прошли в онлайн и офлайн форматах

С 13 по 17 января в онлайн и офлайн форматах прошёл первый чемпионат Забайкальского края по настольной спортивной игре «Джакколо» среди лиц с ограничениями по здоровью. В соревнованиях приняли участие 60 человек с ограничениями по здоровью из города Читы, Краснокаменска и Чернышевска. Всего заявилось семь команд.

По результатам турнира места распределились следующим образом:

В личном первенстве (женщины):
1 место – Дарья Муратова «ЗабГУ» - 119 баллов;
2 место – Татьяна Севера «ЗРО ВОГ» - 108 баллов;
3 место – Инна Альбрант «Чернышевское МО ВОС» - 101 балл.

В личном первенстве (мужчины):
1 место – Сергей Петров «ЗРО ВОИ» - 107 баллов;
2 место – Иван Шилишпанов «ЗРО ВОГ» - 99 баллов;
3 место – Эркин Хамдамов ГОУ «Открытый мир» - 95 баллов.

В командном зачёте (женщины):
1 место – «КМОО ЗРО ВОИ» - с общекомандным результатом 270 баллов;
2 место – «ЗабГУ» - с общекомандным результатом 266 баллов;.
3 место – «ЗРО ВОГ» - с общекомандным результатом 265 баллов.

В командном зачёте (мужчины):
1 место – ГОУ «Открытый мир» - 268 баллов;
2 место – «ЗабГУ» - 233 балла;
3 место – ГОУ «Открытый мир» - 222 балла.

По итогам чемпионата победителям были вручены кубки, медали, грамоты, а также право принять участие в чемпионате России по настольной спортивной игре «Джакколо». Участники также получили вымпела, памятные сувениры и сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край инваспорт спорт чемпионат
 
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