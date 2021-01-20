В Забайкалье подведены итоги чемпионата края по джакколо

По результатам турнира места распределились следующим образом:





С 13 по 17 января в онлайн и офлайн форматах прошёл первый чемпионат Забайкальского края по настольной спортивной игре «Джакколо» среди лиц с ограничениями по здоровью. В соревнованиях приняли участие 60 человек с ограничениями по здоровью из города Читы, Краснокаменска и Чернышевска. Всего заявилось семь команд.1 место – Дарья Муратова «ЗабГУ» - 119 баллов;2 место – Татьяна Севера «ЗРО ВОГ» - 108 баллов;3 место – Инна Альбрант «Чернышевское МО ВОС» - 101 балл.1 место – Сергей Петров «ЗРО ВОИ» - 107 баллов;2 место – Иван Шилишпанов «ЗРО ВОГ» - 99 баллов;3 место – Эркин Хамдамов ГОУ «Открытый мир» - 95 баллов.1 место – «КМОО ЗРО ВОИ» - с общекомандным результатом 270 баллов;2 место – «ЗабГУ» - с общекомандным результатом 266 баллов;.3 место – «ЗРО ВОГ» - с общекомандным результатом 265 баллов.1 место – ГОУ «Открытый мир» - 268 баллов;2 место – «ЗабГУ» - 233 балла;3 место – ГОУ «Открытый мир» - 222 балла.По итогам чемпионата победителям были вручены кубки, медали, грамоты, а также право принять участие в чемпионате России по настольной спортивной игре «Джакколо». Участники также получили вымпела, памятные сувениры и сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.