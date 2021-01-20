В дело вмешалась прокуратура
Жительница Тарбагатайского района Бурятии обратилась в прокуратуру, заявив о нарушении прав её несовершеннолетнего ребёнка.
Установлено, что сын заявительницы имеет статус «ребёнок-инвалид», в связи с чем получает образование на дому.
В нарушение закона питание ребёнку не обеспечено.
Финансирование образовательной организации осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района.
Начальнику управления образования Тарбагатайского района внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено. Семь детей, имеющих статус «ребёнок-инвалид» и обучающихся на дому на территории района, обеспечены сухими пайками, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В районе Бурятии школьников-инвалидов не обеспечили сухими пайками
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