В Улан-Удэ «Штырь» устроил одиночный пикет

Бурятский КВНщик, актёр и сценарист Сергей Цыренов, известный как «Штырь», вышел на одиночный пикет на площадь Советов. Видео он поделился на своей странице в Instagram. На пикете Сергей Цыренов выразил против планируемого выдвижения в Госдуму от Бурятии звезды шоу-бизнеса Сергея Зверева.
«Моё мнение по поводу выдвижения в Госдуму», - подписал видео Сергей Цыденов, отметив «звезду гламура» в посте.
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На одиночный пикет Сергей Цыренов вышел с двусторонним плакатом. На одной стороне было написано: «Сергея Зверева в Госдуму??!!!», на другой стороне: «Вы Чо Охренели!?!?»
Как сообщал «Байкал Daily», Сергей Зверев во время своего отдыха в Бурятии объявил о намерении баллотироваться в Госдуму от республики. Выборы состоятся в сентябре. По словам Зверева, переговоры ему уже предложили пять партий. Но «Единой России» в их числе не было, прокомментировал ранее «Байкал-Daily» руководитель регионального исполнительного комитета Бурятского отделения партии Владимир Ведерников. Не исключено, что Зверев выберет вариант самовыдвижения.
Шоумен активно даёт комментарии СМИ, в том числе федеральным, по поводу политических планов. В частности, он заявил о намерении сшить себе бурятский дэгэл, в котором будет посещать Госдуму.