Температура в помещении падает едва ли не до 10 градусов
7 января в группу «Мухоршибирь-инфо. 24/7» поступило сообщение от жителя посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии о холоде в квартире. На фотографии был зафиксирован термометр с температурой 10 градусов в помещении.
Ситуация с отоплением взята на контроль республиканского правительства.
Названы возможные причины падения температуры. Это может быть низкое давление в системе из-за сливов и циркуляционных насосов на ЦТП-1, неполадки в системе внутри домов.
- Подпитку фиксируют на уровне 10-14 кубометров воды в час при договоре на 5,6 кубометров в час. С 7 января разрезом, ресурсниками «Жилкомсервис» и администрацией поселения проведены: поквартирный обход с выявлением сливов и циркуляционных насосов, перерасчёт жителям, подавшим заявки в управляющей компании о холоде, устранение прорыва системы горячего водоснабжения на ул. Юбилейной, перезапуск центрального теплового пункта (первый прошёл в декабре, эффект стабилизации системы есть, однако он постепенно сходит на нет), - сообщает «Мухоршибирь-инфо».
При морозах в некоторых квартирах заметно холодает, температура в помещениях опускается ниже 20 градусов. Продолжают поступать жалобы.
Угроза холодных батарей касается пяти многоквартирных домов, 10 четырёхквартирных домов и нескольких десятков коттеджей.
Жители посёлка в Бурятии мёрзнут в своих квартирах
Общество, Фото:
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