 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Улан-Удэ днём до -12 градусов

В Улан-Удэ днём до -12 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике небольшой снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, 20 января по республике местами небольшой снег. Ветер западный 6-11, в отдельных районах 11-16 м/с, позёмка. Температура ночью -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью и южным районам при облачности -12, -17, днём -9, -14, местами 19-24 мороза.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -19, -21, днём -10, -12.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ днём до -12 градусов
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
Общество, 20.01.2021
В республике небольшой снег
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по бодибилдингу
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по бодибилдингу
Общество, 19.01.2021
Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
В Усть-Ордынском округе расширят этнографический музей
В Усть-Ордынском округе расширят этнографический музей
Общество, 19.01.2021
Работы проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея округа
В Бурятии дети пишут письма соболю
В Бурятии дети пишут письма соболю
Общество, 19.01.2021
«Заповедное Подлеморье» проводит в школах проект «Письма животным»
Студенты Забайкалья победили в «Битве истфаков»
Студенты Забайкалья победили в «Битве истфаков»
Общество, 19.01.2021
Лучшим видео всероссийского конкурса стал ролик «Жилище древнего человека»
В Закаменском районе Бурятии оборудуют борцовские юрты
В Закаменском районе Бурятии оборудуют борцовские юрты
Общество, 19.01.2021
В сёла завезли спортинвентарь стоимостью 2,75 млн рублей

Боксёры Ангарска взяли «бронзу» первенства «Юности России»
Боксёры Ангарска взяли «бронзу» первенства «Юности России»
Общество, 19.01.2021
В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов
В Бурятии на Байкале появится «Заповедная школа»
В Бурятии на Байкале появится «Заповедная школа»
Общество, 19.01.2021
Инклюзивную экоплощадку создадут в Забайкальском национальном парке
В Забайкалье ужесточили требования к содержанию региональных дорог
В Забайкалье ужесточили требования к содержанию региональных дорог
Общество, 19.01.2021
У подрядчиков будут проверять наличие спецтехники, оборудования и материалов
Борец из Усть-Ордынского округа выиграл межрегиональный турнир
Борец из Усть-Ордынского округа выиграл межрегиональный турнир
Общество, 19.01.2021
Владимир Балдунов стал победителем в весовой категории до 42 кг
В Улан-Удэ «Штырь» устроил одиночный пикет
В Улан-Удэ «Штырь» устроил одиночный пикет
Общество, 19.01.2021
Известный бурятский КВНщик оказался против Сергея Зверева
Велосипедист из Забайкалья завоевал 2 медали чемпионата России
Велосипедист из Забайкалья завоевал 2 медали чемпионата России
Общество, 19.01.2021
Соревнования по спорту слепых проходили на велосипедах класса «тандем»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^