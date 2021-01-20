В республике небольшой снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, 20 января по республике местами небольшой снег. Ветер западный 6-11, в отдельных районах 11-16 м/с, позёмка. Температура ночью -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью и южным районам при облачности -12, -17, днём -9, -14, местами 19-24 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -19, -21, днём -10, -12.
В Улан-Удэ днём до -12 градусов
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