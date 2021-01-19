В Бурятии до конца недели будет морозно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами столбик термометра будет опускаться до -43



Бурятский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по нему, жителей республики ждёт морозная погода.



Так, завтра, 20 января, по республике местами небольшой снег. Ветер западный 6-11, в отдельных районах 11-16 м/с, позёмка. Температура ночью -19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью и южным районам при облачности -12, -17, днём -9, -14, местами -19, -24 градусов.



В четверг, 21 января, также местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, днём -11, -16, местами -21, -26.



К концу недели морозы усилятся. В пятницу, 22 января, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -23, -28, местами -33, -38, по северу до -43, днём -14, -19, местами -5, -10, по северу -22, -27.

