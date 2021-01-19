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В Закаменском районе Бурятии оборудуют борцовские юрты

В Закаменском районе Бурятии оборудуют борцовские юрты
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
В сёла завезли спортинвентарь стоимостью 2,75 млн рублей

Спортивный инвентарь поступил в Закаменский район Бурятии для оснащения пяти борцовских юрт, которые были возведены методом народной стройки. 18 января глава района Сергей Гонжитов передал оборудование в юрту села Утата.

Средства для сёл Санага, Утата, Цаган-Морин, Михайловка и Хамней были выделены при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова. 2750000 рублей было потрачено на спортинвентарь, куда вошли гири, велотренажёр, многофункциональный комплекс и т.д.

- Возможность использовать тренажёры появилась теперь не только у школьников, но и у всех сельчан. Если в дневное время тренироваться будут школьники, то к вечеру подтянуть фигуру сможет уже каждый желающий, занятый в дневное время, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

Соглашение о передаче спортинвентаря было подписано между администрацией района и министерством спорта и молодежной политики РБ. Согласно соглашению сумма на оборудование для каждого отдельного села составила 550 тысяч рублей.
Закаменский район Бурятия спорт национальная борьба спортивный зал
 
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