В Закаменском районе Бурятии оборудуют борцовские юрты

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

В сёла завезли спортинвентарь стоимостью 2,75 млн рублей



Спортивный инвентарь поступил в Закаменский район Бурятии для оснащения пяти борцовских юрт, которые были возведены методом народной стройки. 18 января глава района Сергей Гонжитов передал оборудование в юрту села Утата.



Средства для сёл Санага, Утата, Цаган-Морин, Михайловка и Хамней были выделены при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова. 2750000 рублей было потрачено на спортинвентарь, куда вошли гири, велотренажёр, многофункциональный комплекс и т.д.



- Возможность использовать тренажёры появилась теперь не только у школьников, но и у всех сельчан. Если в дневное время тренироваться будут школьники, то к вечеру подтянуть фигуру сможет уже каждый желающий, занятый в дневное время, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.



Соглашение о передаче спортинвентаря было подписано между администрацией района и министерством спорта и молодежной политики РБ. Согласно соглашению сумма на оборудование для каждого отдельного села составила 550 тысяч рублей.

