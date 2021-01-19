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Велосипедист из Забайкалья завоевал 2 медали чемпионата России

Велосипедист из Забайкалья завоевал 2 медали чемпионата России
Общество,  Фото:региональный центр спортивной подготовки Забайкальского края
Соревнования по спорту слепых проходили на велосипедах класса «тандем»

В Омске закончился чемпионат России по велосипедному спорту (спорт слепых, трек-тандем). Соревнования проходили с 15 по 18 января. Забайкальский край представил спортсмен регионального центра спортивной подготовки Евгений Казанов.

- В гонке преследования на дистанции 4000 метров пара Евгения Казанова и Евгения Марченко, представителя Самарской области, заняли третье место. Бронзовую медаль спортсмены также завоевали и в спринте. А вот в гите на 1000 метров с места удалось занять только 5 место, - рассказали в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края.

Всего в соревнованиях приняли участие 36 велосипедистов из Санкт-Петербурга, Москвы, Забайкалья, Самарской, Свердловской областей и многих других регионов. Особенность соревнований заключалась в том, что они проходили на велосипедах класса «тандем»: впереди едет рулевой, а позади сидит слабовидящий спортсмен. Медали были разыграны в трёх дисциплинах: гонке преследования, спринте и гите на тысячу метров с места. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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