Известный фотограф рассказал о спасении нерпёнка на Байкале

Известный иркутский фотограф Станислав Толстнев рассказал подробности спасения нерпёнка в прошлом году. Как сообщал «Байкал-Daily», детёныша байкальского тюленя нашли метеорологи. Он лежал на берегу Байкала, был ослаблен и почти не реагировал на прикосновения. Выжить нерпёнку помогла собака Ника.
- Дело было в мае. Байкал лишь недели три как освободился от ледяного панциря. К лодке моего знакомого Сергея подплыл маленький нерпёнок. Ему было всего 2-3 месяца от роду. Он был один, без матери. Он тыкался носом в лодку, и было видно, что он очень слаб. Такое поведение совершенно несвойственно этим животным, когда они в нормальном состоянии. Сергей сообщил об этом случае нашей общей знакомой Наталье. Она тут же организовала спас-операцию. Села на свою маленькую лодочку, приплыла на то место и нашла нерпёнка. Волнами его прибило к берегу, и, скорее всего, он бы стал жертвой медведей, которые в это время активно ходят там в поисках пропитания. К тому же, в таком маленьком возрасте они ещё не способны сами добывать себе рыбу, - поведал Станислав Толстнев.
Наталья подобрала малыша, привезла и стала выхаживать. И дала имя животному - Найда.
- Мы не смогли определить пол нерпёнка, но так как имя женское, мы стали думать, что это девочка. Найда не проявляла никакой активности, никак не реагировала на молоко, которое ей пытались давать. Сперва мы все думали, что она скоро погибнет. Весь первый день она спала, изображая из себя большую чёрную сосиску, - пишет с юмором Станислав Толстнев.
На следующий день малышу или малышке решили дать рыбу.
- И тут наша сосиска преобразилась до неузнаваемости. У неё широко раскрылись глаза размером с небольшие блюдца, открылся рот, блеснув множеством беленьких зубок, и она жадно стала хватать куски рыбы. Наталье пришлось быть очень осторожной, чтоб вместе с рыбой не скормить ей свои пальцы. Плотно позавтракав, глаза её стали сонно закрываться, она завалилась на бок и опять превратилась в большую чёрную сосиску, - шутит фотограф.
Но, помимо Натальи, у нерпёнка совершенно неожиданно появилась ещё одна нянька. Ей стала местная собака Ника.
- Ника никогда ещё не была матерью. Причина проста, в радиусе сотни километров нет ни одного соплеменника противоположного пола. Жениха нет, щенков нет, но материнские инстинкты есть! Ника принялась тщательно вылизывать шесть Найды, - продолжает фотограф.
Собака не отходила от подопечной ни на шаг, спала рядом с ней и охраняла её. В свою очередь, Найда хорошо восприняла новую няньку и в перерывах между едой и сном даже пыталась играть с ней.
- Не забывая о том, что нерпёнок это водоплавающее создание, Наталья выпускала Найду в Байкал поплавать. Сперва были опасения, что она тут же уплывёт, почуяв родную стихию. Но куда там! Кто же уйдёт оттуда, где вкусно кормят, вылизывают шерстку и надёжно охраняют?! И нерпёнок каждый раз возвращалась, вдоволь накупавшись в байкальской водичке. За несколько дней я успел влюбиться в эту сосиску с пушистыми усами и чёрными глазами-блюдцами. Эти пушистые усы! Уж не знаю, что больше меня пленило, усы или глаза, или всё вместе. Это милое создание успели полюбить все, кто в эти дни был рядом, - рассказывает Толстнев.
В течение нескольких дней такой режим помог Найде окрепнуть и набраться сил. И после очередного заплыва по Байкалу нерпёнок не вернулся.
- Мы все долго стояли на берегу, вглядываясь в даль. Ника несколько дней ходила вдоль кромки воды и тоже смотрела в бескрайние просторы Байкала. Потом я был на Ушканьих островах, где несколько дней занимался съемками среди тысяч, десятков тысяч нерп. И каждый раз, когда я видел маленького нерпёнка, то машинально начинал подзывать его как собаку - Найда-Найда-Найда… На меня смотрели черные глаза-блюдца, и каждый раз я представлял, что это именно она, наша Найда, - заключил Станислав Толстнев.