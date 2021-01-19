Известный фотограф рассказал о спасении нерпёнка на Байкале

- Ника никогда ещё не была матерью. Причина проста, в радиусе сотни километров нет ни одного соплеменника противоположного пола. Жениха нет, щенков нет, но материнские инстинкты есть! Ника принялась тщательно вылизывать шесть Найды, - продолжает фотограф.





