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В Хоринском районе Бурятии построят ворота для парка

В Хоринском районе Бурятии построят ворота для парка
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
К работам приступят в мае

В Бурятии третий год приводится в порядок парк культуры и отдыха села Хоринска. На первых этапах благоустроили сам парк, в этом году решено заняться входными воротами: старые, деревянные, со временем пришедшие в негодность, заменят на более долговечные.

Единственный парк культуры и отдыха в Хоринске – точка притяжения всех местных жителей и гостей села. В 2019 году за благоустройство парка проголосовало большинство хоринцев, и он заметно преобразился. Заасфальтировали пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, построили роллердром площадью более 1000 кв. м. Для безопасности по всему периметру установили поручни, рядом построили беседку для переодевания.

Кроме того, в парке забетонировали площадку под 30 уличных тренажёров. Их установили в 2020 году. Основанием для получения тренажёров послужил тот факт, что Хоринский район занял 2 место по итогам сдачи ГТО. В парке также есть детский игровой комплекс, зоны для баскетбола и волейбола, турники, теннисный стол, большое футбольное поле, по периметру которого находятся беговые дорожки - и то, и другое со специальным покрытием.

Новые ворота станут логическим завершением общей картины благоустройства. Они будут выполнены из металла с орнаментами и крышей в национальном стиле. На данный момент прошли торги, и определён подрядчик. Работы начнутся в мае. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Бурятия парки отдыха строительство благоустройство Хоринский район
 
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