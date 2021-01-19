В Бурятии рассказали о сороке-рэкетире

- Нам очень нравится наблюдать за птичками. Недавно к кормушкам наведалась сорока, которая предпочитает только сало и отгоняет маленьких синичек. Другие птички отдают предпочтение сушеным ягодкам, крупам и семечкам. Конечно, мы понимаем, что она тоже хочет кушать, но надо уметь делиться, - рассказывают ребята.









В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали о «дедовщине» среди птиц – сороке, отбирающей корм у мелких птиц.В Баргузинском районе Бурятии члены школьного лесничества «Росток» организовали «столовую для птиц» на пришкольной территории.- В ноябре мы вместе с ребятами приняли участие в акции «Покорми птиц зимой» и изготовили несколько кормушек. Каждый день мы наполняем их кормом, чтобы птичкам было проще пережить суровую зиму, - поделилась руководитель школьного лесничества Татьяна Поставит.Юные лесники тщательно готовились к прилету пернатых друзей и подготовили для них корм на всю зиму. Также ребята ежедневно убирают территорию от снега и ухаживают за кормушками.