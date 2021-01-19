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В Бурятии рассказали о сороке-рэкетире

В Бурятии рассказали о сороке-рэкетире
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Любопытный факт запечатлели на пришкольном участке

В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали о «дедовщине» среди птиц – сороке, отбирающей корм у мелких птиц.

В Баргузинском районе Бурятии члены школьного лесничества «Росток» организовали «столовую для птиц» на пришкольной территории.

- В ноябре мы вместе с ребятами приняли участие в акции «Покорми птиц зимой» и изготовили несколько кормушек. Каждый день мы наполняем их кормом, чтобы птичкам было проще пережить суровую зиму, - поделилась руководитель школьного лесничества Татьяна Поставит.

Юные лесники тщательно готовились к прилету пернатых друзей и подготовили для них корм на всю зиму. Также ребята ежедневно убирают территорию от снега и ухаживают за кормушками.

- Нам очень нравится наблюдать за птичками. Недавно к кормушкам наведалась сорока, которая предпочитает только сало и отгоняет маленьких синичек. Другие птички отдают предпочтение сушеным ягодкам, крупам и семечкам. Конечно, мы понимаем, что она тоже хочет кушать, но надо уметь делиться, - рассказывают ребята.




птицы
 
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