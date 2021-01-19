Студенты Забайкалья победили в «Битве истфаков»

Общество, Фото: отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ

Лучшим видео всероссийского конкурса стал ролик «Жилище древнего человека»



Представители историко-филологического факультета забайкальского вуза стали победителями всероссийского конкурса «Битва истфаков – 2020» в номинации «Видео». На суд жюри молодые историки ЗабГУ представили видеосюжет, рассказывающий о жилище человека эпохи палеолита и важности экспериментального подхода в археологии.



Конкурс «Битва истфаков» проводится между студентами исторических и гуманитарных факультетов вузов страны. Главная цель состязания – научить молодых ученых интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории.



На «Битву истфаков» 2020 года студенты со всей России прислали 75 работ, 15 из которых были отобраны рецензентами и редакционной коллегией журнала «Proshloe» для участия в финале конкурса. Оценивал работы экспертный совет, в состав которого вошли известные ученые, публицисты и знатоки истории. Главными критериями при оценке конкурсных материалов были научная достоверность, соответствие представленной информации современному состоянию изучения проблемы, лёгкость и увлекательность подачи материала, а также оригинальность стиля.



По заключению жюри видеоролик «Жилище древнего человека» забайкальских студентов Владимира Резникова, Павла Тюменцева и Алексея Бусоедова занял 1 место в номинации «Видео». Также он был отмечен специальным призом фонда развития науки и культуры «Таволга».



- Идея по созданию видео пришла буквально сразу же после того, как мы съездили на археологическую экспедицию на Усть-Мензу и нашли там жилище древнего человека. Позже решили отправить работу на конкурс и рассказать массовой аудитории о том, каким было жилище древнего человека на самом деле. Процесс создания ролика был для нас очень увлекательным, поскольку всем было действительно интересно увидеть, что из этого выйдет. А вышло то, что удивило даже нас самих. Мы очень довольны, что удалось с честью представить Забайкалье на конкурсе и заявить о себе на всю Россию, – рассказал один из авторов победившего видеосюжета Владимир Резников.



Эксперты отметили занимательность и доступность видеосюжета, выделив идею авторов со вставкой важного, с точки зрения содержательного и смыслового значения. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.

