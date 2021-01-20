Малыша из Александровского Завода назвали Онфимом
Онфим – так назвали своего новорожденного малыша Сергей и Ксения из села Александровский Завод Забайкальского края. Мальчик стал третьим ребенком в семье – у него уже есть два братика, Алексей и Макар.
- Имя Онфим – греческого происхождения. Оно является производным от слова «цветение». Обладатели этого имени с самого детства являются непоседами, с возрастом эта черта характера перерастает в любовь к перемене мест, стремлению к свободе. Также Онфимы часто скептически относятся к мнению окружающих, больше всего ценят личный жизненный опыт и нередко опираются на интуицию, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Напомним, что самыми необычными именами Забайкалья в ушедшем 2020-м году стали Сократ, Ясмина-Олеся, Маркус, Агнесса, Нами-Виктория и Каталея Орхидея.
В Забайкалье зарегистрировали первое в году необычное имя
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