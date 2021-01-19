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Известного пианиста «придавило» цветами от главы Бурятии

Известного пианиста «придавило» цветами от главы Бурятии
Общество,  Фото:страница Соелмы Дагаевой
Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев, получивший мировую известность, выступил в родном Улан-Удэ

8 января на сцене Бурятского оперного театра с сольным концертом выступил пианист Дмитрий Маслеев. Событие прошло в рамках фестиваля «ЗимаFest», сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.

Имя известного пианиста Дмитрия Маслеева хорошо знакомо улан-удэнцам, интересующимся классической музыкой. Дмитрий – уроженец Улан-Удэ. Мировая музыкальная пресса называет его одним из выдающихся пианистов современности. Всемирную славу ему принесла победа в XV конкурсе имени Чайковского в 2015 году.

Несмотря на востребованность на мировой сцене, престижные ангажементы и плотный гастрольный график, Дмитрий раз в год даёт концерт в родном Улан-Удэ. Всегда его выступления проходят с аншлагом, билеты раскупаются за много дней до концерта. Так случилось и в этот раз.

видео - Соёлма Дагаева

Для зрителей, собравшихся в зале, и смотревших онлайн-версию концерта дома, Дмитрий сыграл произведения Рахманинова, Шостаковича, Хачатуряна, Николаевой и Петухова. Он вновь продемонстрировал безупречную отточенную технику и тонкое понимание музыкальных произведений.

- Душа потихоньку наполнялась и наполнялась, все выше и выше, мне казалось, что она вот-вот выплеснется невероятными эмоциями. Дмитрий Маслеев - это Мастер! Настоящий виртуоз. И патриот, потому как наряду с самыми лучшими сценами мира он выбирает Улан-Удэ, - рассказала на своих страницах в соцсетях о впечатлениях министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.

Министр культуры также поделилась забавной фотографией.

- Дмитрий Маслеев слегка «придавлен» цветами от главы Бурятии Алексея Самбуевича, - подписала Соелма Дагаева снимок.


Сам музыкант поделился, что очень рад был выступить в Улан-Удэ.

- Я чувствовал невероятную поддержку и тепло. Очень благодарен каждому, кто пришёл, - сказал Дмитрий Маслеев.


глава Бурятии Алексей Цыденов концерт музыканты пианист Дмитрий Маслеев
 
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