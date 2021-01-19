Известного пианиста «придавило» цветами от главы Бурятии

Несмотря на востребованность на мировой сцене, престижные ангажементы и плотный гастрольный график, Дмитрий раз в год даёт концерт в родном Улан-Удэ. Всегда его выступления проходят с аншлагом, билеты раскупаются за много дней до концерта. Так случилось и в этот раз.







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видео - Соёлма Дагаева





Для зрителей, собравшихся в зале, и смотревших онлайн-версию концерта дома, Дмитрий сыграл произведения Рахманинова, Шостаковича, Хачатуряна, Николаевой и Петухова. Он вновь продемонстрировал безупречную отточенную технику и тонкое понимание музыкальных произведений.

- Дмитрий Маслеев слегка «придавлен» цветами от главы Бурятии Алексея Самбуевича, - подписала Соелма Дагаева снимок.







8 января на сцене Бурятского оперного театра с сольным концертом выступил пианист Дмитрий Маслеев. Событие прошло в рамках фестиваля «ЗимаFest», сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.Имя известного пианиста Дмитрия Маслеева хорошо знакомо улан-удэнцам, интересующимся классической музыкой. Дмитрий – уроженец Улан-Удэ. Мировая музыкальная пресса называет его одним из выдающихся пианистов современности. Всемирную славу ему принесла победа в XV конкурсе имени Чайковского в 2015 году.- Душа потихоньку наполнялась и наполнялась, все выше и выше, мне казалось, что она вот-вот выплеснется невероятными эмоциями. Дмитрий Маслеев - это Мастер! Настоящий виртуоз. И патриот, потому как наряду с самыми лучшими сценами мира он выбирает Улан-Удэ, - рассказала на своих страницах в соцсетях о впечатлениях министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.Министр культуры также поделилась забавной фотографией.Сам музыкант поделился, что очень рад был выступить в Улан-Удэ.- Я чувствовал невероятную поддержку и тепло. Очень благодарен каждому, кто пришёл, - сказал Дмитрий Маслеев.