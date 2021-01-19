У подрядчиков будут проверять наличие спецтехники, оборудования и материалов
Новые требования к содержанию региональных дорог в Забайкалье начали действовать в 2021 году, об этом на оперативном совещании в краевом правительстве 18 января рассказал глава министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Денис Удод.
- Во-первых, принято решение разделить контракты по видам работ: отдельно на содержание дорог, железобетонных мостов и разметки. Указали и на согласование наиболее капиталоёмких работ с заказчиком. Во-вторых, по условиям контрактов, подрядные организации предоставили нам перечень имеющейся у них спецтехники, оборудования и материалов, необходимых для содержания. С 18 января на базы подрядчиков будут выезжать комиссии в составе специалистов министерства и представителей «Службы единого заказчика», чтобы фактически проверить то, что указано в перечне. Если выявят несоответствия, будет приниматься решение о расторжении контракта, - пояснил Денис Удод.
Он отметил, что сокращены и сами сроки контрактов – с пяти до трёх лет.
Сейчас в Забайкальском крае общая протяжённость региональных дорог составляет более 7,6 тысячи километров, из них свыше 5,2 тысячи - с гравийным покрытием, 2,2 тысячи имеют асфальтобетонное или чернощебёночное покрытие, 198 километров дорог в регионе - грунтовые. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.
В Забайкалье ужесточили требования к содержанию региональных дорог
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инклюзивную экоплощадку создадут в Забайкальском национальном парке
У подрядчиков будут проверять наличие спецтехники, оборудования и материалов
Квартиры приобретут на вторичном рынке
Владимир Балдунов стал победителем в весовой категории до 42 кг
Известный бурятский КВНщик оказался против Сергея Зверева
Приём заявок стартует 25 января
К работам приступят в мае
Соревнования по спорту слепых проходили на велосипедах класса «тандем»
«Звезда гламура» рассказал о впечатлениях о Бурятии и поделился планами на будущее
Температура в помещении падает едва ли не до 10 градусов
Николай Вербицкий выиграл «серебро» на дистанции 800 метров
Семь студентов республики стали лауреатами госпремии региона в сфере искусства за 2020 год
Богослужения возглавил митрополит Иосиф
Местами столбик термометра будет опускаться до -43
В меню учитывается суточная норма потребления калорий