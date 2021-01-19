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В Забайкалье ужесточили требования к содержанию региональных дорог

В Забайкалье ужесточили требования к содержанию региональных дорог
Общество,  Фото:pixabay.com
У подрядчиков будут проверять наличие спецтехники, оборудования и материалов

Новые требования к содержанию региональных дорог в Забайкалье начали действовать в 2021 году, об этом на оперативном совещании в краевом правительстве 18 января рассказал глава министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Денис Удод.

- Во-первых, принято решение разделить контракты по видам работ: отдельно на содержание дорог, железобетонных мостов и разметки. Указали и на согласование наиболее капиталоёмких работ с заказчиком. Во-вторых, по условиям контрактов, подрядные организации предоставили нам перечень имеющейся у них спецтехники, оборудования и материалов, необходимых для содержания. С 18 января на базы подрядчиков будут выезжать комиссии в составе специалистов министерства и представителей «Службы единого заказчика», чтобы фактически проверить то, что указано в перечне. Если выявят несоответствия, будет приниматься решение о расторжении контракта, - пояснил Денис Удод.

Он отметил, что сокращены и сами сроки контрактов – с пяти до трёх лет.

Сейчас в Забайкальском крае общая протяжённость региональных дорог составляет более 7,6 тысячи километров, из них свыше 5,2 тысячи - с гравийным покрытием, 2,2 тысячи имеют асфальтобетонное или чернощебёночное покрытие, 198 километров дорог в регионе - грунтовые. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.
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