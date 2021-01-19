В Забайкалье ужесточили требования к содержанию региональных дорог

У подрядчиков будут проверять наличие спецтехники, оборудования и материалов



Новые требования к содержанию региональных дорог в Забайкалье начали действовать в 2021 году, об этом на оперативном совещании в краевом правительстве 18 января рассказал глава министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Денис Удод.



- Во-первых, принято решение разделить контракты по видам работ: отдельно на содержание дорог, железобетонных мостов и разметки. Указали и на согласование наиболее капиталоёмких работ с заказчиком. Во-вторых, по условиям контрактов, подрядные организации предоставили нам перечень имеющейся у них спецтехники, оборудования и материалов, необходимых для содержания. С 18 января на базы подрядчиков будут выезжать комиссии в составе специалистов министерства и представителей «Службы единого заказчика», чтобы фактически проверить то, что указано в перечне. Если выявят несоответствия, будет приниматься решение о расторжении контракта, - пояснил Денис Удод.



Он отметил, что сокращены и сами сроки контрактов – с пяти до трёх лет.



Сейчас в Забайкальском крае общая протяжённость региональных дорог составляет более 7,6 тысячи километров, из них свыше 5,2 тысячи - с гравийным покрытием, 2,2 тысячи имеют асфальтобетонное или чернощебёночное покрытие, 198 километров дорог в регионе - грунтовые. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

