25 января студенты Иркутска получат бесплатный проезд

Бесплатно можно будет проехать на муниципальном транспорте



25 января, в День российского студенчества будет действовать бесплатный проезд на муниципальном транспорте для всех студентов Иркутска. Для этого в троллейбусе, трамвае или автобусе необходимо будет предъявить студенческий билет. Распоряжение об этом подписал мэр Иркутска Руслан Болотов.



– В этот день в городе будет проводиться несколько мероприятий, приуроченных к празднованию Дня студента. И абсолютно все учащиеся высших и средних специальных учебных заведений смогут добраться в любую точку города без ограничений на муниципальном транспорте. Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня, – отметили в отделе по молодёжной политике администрации города Иркутска.



Сегодня в Иркутске стартует неделя празднования Дня российского студенчества, сообщили в пресс-службе администрации города.

