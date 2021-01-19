Бесплатно можно будет проехать на муниципальном транспорте
25 января, в День российского студенчества будет действовать бесплатный проезд на муниципальном транспорте для всех студентов Иркутска. Для этого в троллейбусе, трамвае или автобусе необходимо будет предъявить студенческий билет. Распоряжение об этом подписал мэр Иркутска Руслан Болотов.
– В этот день в городе будет проводиться несколько мероприятий, приуроченных к празднованию Дня студента. И абсолютно все учащиеся высших и средних специальных учебных заведений смогут добраться в любую точку города без ограничений на муниципальном транспорте. Бесплатный проезд будет действовать в течение всего дня, – отметили в отделе по молодёжной политике администрации города Иркутска.
Сегодня в Иркутске стартует неделя празднования Дня российского студенчества, сообщили в пресс-службе администрации города.
25 января студенты Иркутска получат бесплатный проезд
Общество, Фото:
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