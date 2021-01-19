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Полиция Бурятии придёт к студентам

Полиция Бурятии придёт к студентам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартует акция «Студенческий десант»

В МВД по Бурятии стартует ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант». В рамках акции, приуроченной ко Дню российского студенчества, полицейские встретятся со студентами ВУЗов и ССУЗов республики.

Полицейские и общественники посетят учебные заведения, где познакомят студентов с работой различных подразделений органов внутренних дел.

Кроме того, запланированы встречи в онлайн формате с руководителями подразделений. На встречах студенты смогут задать вопросы о поступлении в учебные заведения системы МВД, трудоустройстве в органы внутренних дел, порядке вступления в ряды добровольных народных дружин.

Также молодые люди смогут попробовать себя в роли полицейских, познакомятся с ответственной и непростой работой ведомственных подразделений.

Всероссийская акция «Студенческий десант» продлится до 23 января, сообщили в МВД по Бурятии.


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