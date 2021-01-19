Подтвердились жалобы на нарушения прав задержанных из ИВС
В августе 2020 года к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступили жалобы на нарушения прав людей, содержавшихся в изоляторе временного содержания УМВД по Улан-Удэ.
Обращения проверила прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ. Проверка подтвердила ряд нарушений. В октябре прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона.
- В частности, выявлены несоблюдения требований законодательства о порядке проведения медицинских осмотров граждан, о регулярной санитарной обработке (помывке в душе), об обеспечении подозреваемых и обвиняемых питьевой водой, швейными принадлежностями, тазами для стирки одежды, средствами личной гигиены, периодическими изданиями, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
На данный момент нарушения устранены. Сейчас проводятся медицинские осмотры поступающих, освобождаемых лиц и передаваемых конвою. Принимаются меры по выделению дополнительного медицинского работника на период отсутствия штатного фельдшера ИВС. Библиотека изолятора пополнена книгами и наборами периодической печати. Имеются швейные иглы, нитки, ножницы. Содержащимся в камерах лицам ежедневно выдаётся кипяченая питьевая вода. Также подана заявка в службу тыла УМВД по Улан-Удэ на приобретение бачков для питьевой воды, дополнительно приобретены тазы для гигиенических целей.
- В распорядок дня ИВС включено время для еженедельной помывки содержащихся граждан в душе. Организован и обеспечен контроль за своевременным пополнением запасов средств личной гигиены, запасы этих средств имеются в достаточном количестве, - поделились в аппарате уполномоченного по правам человека.
В Улан-Удэ задержанным не хватало тазиков и душа
Общество, Фото:
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