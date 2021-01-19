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В Усть-Ордынском округе расширят этнографический музей

В Усть-Ордынском округе расширят этнографический музей
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Работы проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея округа

В Баяндаевском этнографическом музее создадут новые экспозиции. Разработать научную концепцию развития поручено архитектурно-этнографическому музею «Тальцы».

В Баяндаевском музее предлагается создать две улицы и перекрёсток. Вдоль них будут расположены исторические жилые и административные объекты, отражающие архитектурные особенности зданий многонационального Баяндаевского района. В их числе могут быть здание степной думы, почтовой станции, фельдшерского пункта и других историко-культурных объектов. Работы проведут в рамках празднования 85-летнего юбилея Усть-Ордынского Бурятского округа, который отметят в 2022 году.

- Расширение музея потребует значительных финансовых вложений. Прорабатывается включение объекта в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Администрации муниципального образования необходимо подготовить проектную документацию на проведение работ. Средства на завершение строительства объекта на условиях софинансирования будут предоставлены из областного бюджета, - заявил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук во время выездного совещания, которое прошло в Баяндаевском этнографическом музее.

Часть экспозиции музея будет отражать работу действовавшего ранее Якутского тракта, который соединял Иркутск с северными территориями, в том числе, с портами на Лене, откуда отправлялись экспедиции в территории Северного Ледовитого и Тихого океанов, на Камчатку, в Русскую Америку. Подобрать здания и предметы экспозиций Баяндаевского этнографического музея планируют на территории района. Помощь окажет музей «Тальцы».

Баяндаевский этнографический музей был создан в 2014 году. По старому проекту он должен включать три типа традиционных усадеб. Две из них уже действуют. Это бурятская традиционная восьмистенная юрта с домом и дом переселенца белоруса. Для экспозиции и оформления усадеб приобретены старинные предметы быта, кухонная утварь, документы, монеты, сделаны характерные надворные постройки. В планах построить третью – русскую усадьбу, а также фондохранилище, административное здание. Также в этом году из местного бюджета будут выделены средства на ограждение территории, площадь которой составляет пять гектаров, и создание парковки. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Усть-Ордынский Бурятский округ этнографический музей музей
 
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