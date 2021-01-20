В горах Бурятии появится общественный «Горный патруль»

На Хамар-Дабане создадут спасательный пост



В Бурятии объявлено о старте проекта «Горный патруль». Проект направлен на обеспечение безопасности населения в неорганизованных местах массового зимнего отдыха в условиях потенциальной лавинной опасности. Его целевыми группами станут молодое и активное население в возрасте от 18 до 45 лет, занимающееся путешествиями, зимними видами спорта в горах.



Одной из задач проекта станет подготовка спасателей-добровольцев по программе первоначальной подготовки спасателей и лавинной безопасности. Кроме этого, будет создан и оснащён общественно-спасательный пост в горах Хамар-Дабана. Также предусмотрено создание системы информирования о лавинной опасности и профилактики несчастных случаев на снежных склонах. Помимо этого, проект призван сформировать культуру лавинной безопасности среди лиц, занимающихся спортом и активным отдыхом в горах.



- «Горный патруль» – это общественный поисково-спасательный отряд для работы в ущелье реки Большой Мамай хребта Хамар-Дабан, в функции которого входит: предотвращение несчастных случаев в горах, контроль за безопасностью восхождений и спусков, организация учебного процесса для любителей внетрассового катания, спасение попавших в беду. Оборудование и организация работы «Общественного спасательного поста», проведение школ лавинной безопасности повысит уровень предупредительной работы с любителями внетрассового катания на Мамае в течение всего лавиноопасного периода. Присутствие обученных и экипированных спасателей-добровольцев позволит оперативно реагировать на возможные лавинные инциденты, организуя на месте поисково-спасательные работы, - сообщает организатор проекта федерация экстремальных видов спорта «Байкальский Экстрим».



Партнёрами проекта выступят Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России, Бурятская республиканская поисково-спасательная служба и территориальный центр медицины катастроф.

