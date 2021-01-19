Переправа соединила Каменку и Свирск
В Иркутской области открыта ледовая переправа на Братском водохранилище реки Ангара. Ледовая дорога соединила село Каменку Боханского района с городом Свирск Черемховского района. Движение по ледовой дороге разрешено транспортным средствам весом до 5 тонн, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
На сегодня в регионе допущено к эксплуатации 35 ледовых переправ. Всего этой зимой в Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 58 ледовых переправ.
Места, отведённые для переправ, должны удовлетворять следующим условиям: дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены; в районе переправы отсутствуют (слева и справа от неё на расстоянии 100 метров) сброс тёплых вод и выход грунтовых вод, а также промоины, майны и площадки для выколки льда. Границы переправы обозначаются через каждые 25-30 метров ограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения местах выставляются предупредительные знаки.
На переправах запрещается пробивать лунки для рыбной ловли и других целей, выезжать за оградительные вешки.
В Иркутской области открылась 35-я ледовая переправа
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