«Заповедное Подлеморье» проводит в школах проект «Письма животным»
С 13 января в Бурятии стартовал эколого-просветительский проект «Письма животным «Здравствуй, соболь, как живёшь?». Целью проекта стала популяризация первого государственного заповедника России, а также формирование важности роли особо охраняемых природных территорий в сохранении природы как «дома» для животных.
Проект проводится в общеобразовательных учреждениях Баргузинского и Северобайкальского районов. Ученики младших классов в игровой форме знакомятся с историей создания Баргузинского заповедника, с сохранением баргузинского соболя. На классных часах школьники пишут письмо соболю, запечатывают в конверты и опускают в импровизированный почтовый ящик. Через неделю ребята получат ответы на свои письма.
- Участие в «переписке» с соболем позволяет школьникам и членам их семей посмотреть на животный мир и природу в целом по-новому и включить их в свою систему ценностей. В то же время реализация данного проекта повысит интерес взрослых и детей к ООПТ и повысит статус охраняемых территорий в глазах населения. Работая в проекте, ребёнок осознаёт, что всё живое связано невидимыми нитями природы, которые человек должен стараться сохранить, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В Бурятии дети пишут письма соболю
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителей наградят кубками, медалями и дипломами
Работы проведут в рамках подготовки к празднованию юбилея округа
«Заповедное Подлеморье» проводит в школах проект «Письма животным»
Лучшим видео всероссийского конкурса стал ролик «Жилище древнего человека»
В сёла завезли спортинвентарь стоимостью 2,75 млн рублей
В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов
Инклюзивную экоплощадку создадут в Забайкальском национальном парке
У подрядчиков будут проверять наличие спецтехники, оборудования и материалов
Квартиры приобретут на вторичном рынке
Владимир Балдунов стал победителем в весовой категории до 42 кг
Известный бурятский КВНщик оказался против Сергея Зверева
Приём заявок стартует 25 января
К работам приступят в мае
Соревнования по спорту слепых проходили на велосипедах класса «тандем»
«Звезда гламура» рассказал о впечатлениях о Бурятии и поделился планами на будущее