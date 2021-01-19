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В Бурятии дети пишут письма соболю

В Бурятии дети пишут письма соболю
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
«Заповедное Подлеморье» проводит в школах проект «Письма животным»

С 13 января в Бурятии стартовал эколого-просветительский проект «Письма животным «Здравствуй, соболь, как живёшь?». Целью проекта стала популяризация первого государственного заповедника России, а также формирование важности роли особо охраняемых природных территорий в сохранении природы как «дома» для животных.

Проект проводится в общеобразовательных учреждениях Баргузинского и Северобайкальского районов. Ученики младших классов в игровой форме знакомятся с историей создания Баргузинского заповедника, с сохранением баргузинского соболя. На классных часах школьники пишут письмо соболю, запечатывают в конверты и опускают в импровизированный почтовый ящик. Через неделю ребята получат ответы на свои письма.

- Участие в «переписке» с соболем позволяет школьникам и членам их семей посмотреть на животный мир и природу в целом по-новому и включить их в свою систему ценностей. В то же время реализация данного проекта повысит интерес взрослых и детей к ООПТ и повысит статус охраняемых территорий в глазах населения. Работая в проекте, ребёнок осознаёт, что всё живое связано невидимыми нитями природы, которые человек должен стараться сохранить, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Бурятия заповедник соболь экология природоохранная деятельность школа
 
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