В Бурятии дети пишут письма соболю

Общество, Фото: Баир Мохосоев

«Заповедное Подлеморье» проводит в школах проект «Письма животным»



С 13 января в Бурятии стартовал эколого-просветительский проект «Письма животным «Здравствуй, соболь, как живёшь?». Целью проекта стала популяризация первого государственного заповедника России, а также формирование важности роли особо охраняемых природных территорий в сохранении природы как «дома» для животных.



Проект проводится в общеобразовательных учреждениях Баргузинского и Северобайкальского районов. Ученики младших классов в игровой форме знакомятся с историей создания Баргузинского заповедника, с сохранением баргузинского соболя. На классных часах школьники пишут письмо соболю, запечатывают в конверты и опускают в импровизированный почтовый ящик. Через неделю ребята получат ответы на свои письма.



- Участие в «переписке» с соболем позволяет школьникам и членам их семей посмотреть на животный мир и природу в целом по-новому и включить их в свою систему ценностей. В то же время реализация данного проекта повысит интерес взрослых и детей к ООПТ и повысит статус охраняемых территорий в глазах населения. Работая в проекте, ребёнок осознаёт, что всё живое связано невидимыми нитями природы, которые человек должен стараться сохранить, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

