В Бурятии объявлен грантовый конкурс для молодёжи

Приём заявок стартует 25 января
В Бурятии объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов для молодёжи.
Гранты предоставляются на безвозмездной основе по следующим номинациям:
- пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи;
- развитие и поддержка органов молодёжного самоуправления при законодательных и исполнительных органах государственной власти, а также органах местного самоуправления и образовательных организаций (молодёжные парламенты, правительства, советы обучающихся, студенческие советы, студенческие общественные объединения);
- профилактика правонарушений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде, развитие межнациональных отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов зависимости молодёжи;
- профориентация, самоопределение молодёжи, построение эффективной траектории профессионального развития, поддержка молодых специалистов;
- развитие студенческих (молодёжных) отрядов;
- развитие молодёжных медиа;
- развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни и питания, популяризация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», повышение культуры безопасности жизнедеятельности;
- развитие и поддержка патриотического воспитания молодёжи;
- организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
Информация о порядке предоставления грантов в форме субсидий размещена на сайте министерства спорта и молодёжной политики Бурятии в разделе «Гранты».
Приём заявок будет осуществляться с 25 января по 16 февраля с 8:30 до 17:30 ежедневно, в пятницу с 8:30 до 16:30 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, кабинеты 502, 516. Контактные телефоны: 8 (3012) 21-09-11, 8 (3012) 21-10-90, 8 (3012) 21-44-13. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии объявлен грантовый конкурс для молодёжи
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