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В Улан-Удэ для осуждённых устроили турнир по шашкам

В Улан-Удэ для осуждённых устроили турнир по шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир состоялся в женской колонии

Турнир по шашкам среди осуждённых прошёл в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ.

В интеллектуальной схватке приняли участие шесть осуждённых.

Турнир проходил по олимпийской системе (навылет). По итогам турнира призеры награждены грамотами, сообщили в УФСИН по Бурятии.



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