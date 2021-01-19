В Улан-Удэ для осуждённых устроили турнир по шашкам

Турнир состоялся в женской колонии



Турнир по шашкам среди осуждённых прошёл в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ.



В интеллектуальной схватке приняли участие шесть осуждённых.



Турнир проходил по олимпийской системе (навылет). По итогам турнира призеры награждены грамотами, сообщили в УФСИН по Бурятии.







