Турнир состоялся в женской колонии
Турнир по шашкам среди осуждённых прошёл в исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ.
В интеллектуальной схватке приняли участие шесть осуждённых.
Турнир проходил по олимпийской системе (навылет). По итогам турнира призеры награждены грамотами, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ для осуждённых устроили турнир по шашкам
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