В целом же траты россиян на отели и гостиницы в период новогодних праздников сократились
С 1 по 10 января 2021 годы траты россиян на отели и гостиницы сократились на 40% по сравнению с периодом новогодних праздников в прошлом году, сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчёт Tinkoff CoronaIndex.
Расходы в этой категории сократились на 33% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области. Показатель упал на 45% в Москве.
В то же время, в восьми регионах траты на проживание во время путешествий выросли: в Архангельской области — на 112%, в Забайкальском крае и Бурятии — на 40%, в Кабардино-Балкарии — на 290%, в Карачаево-Черкесии — на 45%, на Камчатке — на 12%, в Липецке и Магадане на 17% и 31% соответственно.
- По данным ЦБ, за декабрь 2020 года, расходы россиян на туризм сократились на 51% по сравнению с «нормальным» уровнем (средним показателем с 20 января по 13 марта 2020-го), - заключили в «Известиях».
Траты туристов на проживание в Бурятии выросли на 40%
Общество, Фото:
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