 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

У улан-удэнок незаконно удерживали пособия на детей

У улан-удэнок незаконно удерживали пособия на детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Руководителям двух банков внесены представления

Четыре жительницы Улан-Удэ обратились в прокуратуру и заявили о нарушении их прав на получение пособия, выплачиваемое семьям, имеющим детей.

Установлено, что по исполнительным документам банковские организации со счетов заявительниц произвели незаконное удержание социальных выплат, предназначенных семьям с детьми.

- Согласно федеральному закону «Об исполнительном производстве» на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счёт бюджета, не может быть наложено взыскание, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Руководителям двух банков внесены представления, по результатам рассмотрения которых незаконно взысканные деньги гражданам возвращены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
прокуратура пособия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У улан-удэнок незаконно удерживали пособия на детей
У улан-удэнок незаконно удерживали пособия на детей
Общество, 19.01.2021
Руководителям двух банков внесены представления
Улан-удэнца отправили в колонию за кражу с банковского счёта
Улан-удэнца отправили в колонию за кражу с банковского счёта
Общество, 19.01.2021
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
Житель Бурятии украл у родственника радиаторы
Житель Бурятии украл у родственника радиаторы
Общество, 19.01.2021
Украденное он продал и купил спиртное
Житель Бурятии похитил трёхлетнюю девочку
Житель Бурятии похитил трёхлетнюю девочку
Общество, 19.01.2021
К похищению ребёнка причастна мать девочки
На Крещение в Бурятии до -43
На Крещение в Бурятии до -43
Общество, 19.01.2021
В республике сохранится ветреная погода
В Улан-Удэ откроется выставка рисунков в жанре «палеоарт»
В Улан-Удэ откроется выставка рисунков в жанре «палеоарт»
Общество, 18.01.2021
Изображения представителей доисторической фауны дополнены ископаемыми находками
В Чите выступит знаменитая органистка из Японии
В Чите выступит знаменитая органистка из Японии
Общество, 18.01.2021
Она встретится с забайкальцами в краевой филармонии
В Бурятии определены победители конкурса молодых художников
В Бурятии определены победители конкурса молодых художников
Общество, 18.01.2021
Работы на «Art round - 2020» прислали 319 участников
В Бурятии военные установят линии связи в горах
В Бурятии военные установят линии связи в горах
Общество, 18.01.2021
Связисты ВВО осваивают современную технику в горных районах
В Ангарске установят часы обратного отсчёта до дня его 70-летия
В Ангарске установят часы обратного отсчёта до дня его 70-летия
Общество, 18.01.2021
Также к юбилею будет издана «Энциклопедия Ангарска: от А до Я»
В Бурятии подготовлены трассы для танкового биатлона
В Бурятии подготовлены трассы для танкового биатлона
Общество, 18.01.2021
На полигоне Бурдуны пройдут отборочные этапы конкурсов АрМИ-2021
Улан-удэнцы жалуются на засилье собак в 112 квартале
Улан-удэнцы жалуются на засилье собак в 112 квартале
Общество, 18.01.2021
В комитете городского хозяйства пообещали запустить в сотые бригаду
В Улан-Удэ отделение дневного пребывания начнёт работу 1 февраля
В Улан-Удэ отделение дневного пребывания начнёт работу 1 февраля
Общество, 18.01.2021
Оно откроется на базе комплексного центра «Доверие»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^