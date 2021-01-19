У улан-удэнок незаконно удерживали пособия на детей

Руководителям двух банков внесены представления



Четыре жительницы Улан-Удэ обратились в прокуратуру и заявили о нарушении их прав на получение пособия, выплачиваемое семьям, имеющим детей.



Установлено, что по исполнительным документам банковские организации со счетов заявительниц произвели незаконное удержание социальных выплат, предназначенных семьям с детьми.



- Согласно федеральному закону «Об исполнительном производстве» на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счёт бюджета, не может быть наложено взыскание, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Руководителям двух банков внесены представления, по результатам рассмотрения которых незаконно взысканные деньги гражданам возвращены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

