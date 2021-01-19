Руководителям двух банков внесены представления
Четыре жительницы Улан-Удэ обратились в прокуратуру и заявили о нарушении их прав на получение пособия, выплачиваемое семьям, имеющим детей.
Установлено, что по исполнительным документам банковские организации со счетов заявительниц произвели незаконное удержание социальных выплат, предназначенных семьям с детьми.
- Согласно федеральному закону «Об исполнительном производстве» на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счёт бюджета, не может быть наложено взыскание, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Руководителям двух банков внесены представления, по результатам рассмотрения которых незаконно взысканные деньги гражданам возвращены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
У улан-удэнок незаконно удерживали пособия на детей
Общество, Фото:
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