Мужчину приговорили к пяти годам колонии
Как сообщал «Байкал-Daily», приговором Джидинского районного суда в ноябре 2020 года местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев.
В суде установлено, что в ноябре 2018 года в тёмное время суток на автодороге «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск» водитель легкового автомобиля совершил столкновение с выступающими за пределы тракторного прицепа брёвнами. На тракторе и прицепе отсутствовали светоотражающие знаки, не работали задние габаритные огни. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и малолетний пассажир погибли.
Осуждённый и его адвокат попытались обжаловать решение суд и подали апелляционную жалобу.
- Верховный суд республики доводы жалоб осуждённого и его адвоката, оспаривавшего доказанность вины, оставил без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии тракторист, виновный в гибели двух человек, не смог обжаловать приговор
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