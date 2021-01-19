Житель Бурятии украл у родственника радиаторы

Украденное он продал и купил спиртное



Днём 15 января в полицию города Северобайкальска поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о краже. Мужчина рассказал, что постоянно не проживает в принадлежащем ему доме, но периодически приходит проверить сохранность имущества. При очередном визите, он обнаружил, что из жилища стащили радиаторы отопления. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.



Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый – 37-летний родственник заявителя.



Следствием установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл в гости к родственнику. Не застав хозяина дома, он проник в жилище и стал распивать принесённое с собой спиртное. Переночевав в доме и так и не дождавшись хозяина, мужчина демонтировал батареи и вынес за ограду. После чего украденное незнакомцу. На вырученную тысячу рублей он приобрёл алкоголь и продолжил распивать.



Украденное изъято полицейскими у скупщика.



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что подозреваемый уже привлекается к уголовной ответственности за угон автомобиля.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

