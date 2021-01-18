В комитете городского хозяйства пообещали запустить в сотые бригаду
Улан-удэнцы жалуются на засилье собак в 112 квартале. Встречаются бродячие животные везде – к примеру, на остановке, рассказывает местная жительница Мария.
- Это было в районе 8 часов утра на остановке «Титан». Четыре взрослые собаки подошли к остановочному пункту и начали лаять на людей, ожидающих автобус. Потом мимо остановки шли двое детей – девочка и мальчик – видимо, сестра с братом, направлялись в школу со 113 квартала в 112, в школу № 63. Собаки их окружили, не давали ребятишкам пройти, - рассказывает горожанка.
Кроме того, стая собак облюбовала место рядом с домом № 20. Девушка говорит, что проходить здесь возле мусорки стало настоящим испытанием.
- Также стаю по 14-15 собак можно наблюдать у нас около 20 дома. Там детская площадка, мусорка рядом и небольшой пустырь, и когда поздно вечером с работы возвращаешься, можно их встретить – у них там ложбинки, лежанки. Днём тоже можно их увидеть. Проблема в том, что у нас есть такие сердобольные бабушки, которые прикармливают бездомных животных. С ребенком в садик идёшь, и возле мусорки когда проходишь - другого прохода там нет, собаки подходят, обнюхивают. Страшновато, - делится улан-удэнка.
По её словам, проблема также в том, что некоторые дети с соседних кварталов ходят пешком в 112 микрорайон в школу.
- Дети ходят пешком в школу № 63, основной корпус находится в 112, старая школа с пристроем - в 113. И ребятишки с соседних кварталов ходят пешком, есть автобус, но не все им пользуются. За детей страшно, - объясняет жительница Улан-Удэ.
Она позвонила в службу отлова, там приняли заявку. Однако, когда специалисты будут работать в микрорайоне, не сказали.
В комитете городского хозяйства Улан-Удэ «Байкал-Daily» сообщили, что в сотые кварталы зайдёт бригада.
В 111 квартале в начале 2020 года свора собак напала на девятилетнего мальчика. На школьника напали по пути в магазин, находящийся возле его дома. Животные сильно покусали ребёнка, у него были многочисленные раны головы, рук и ног. Операция длилась четыре часа – мальчику наложили много швов.
Улан-удэнцы жалуются на засилье собак в 112 квартале
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