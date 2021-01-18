Группы задержания будут охранять общественный порядок во время праздника
В праздник Крещения Господня росгвардейцы Бурятии будут выполнять задачи по охране общественного порядка.
Взрывотехники и кинологи Росгвардии провели профилактические осмотры религиозных объектов и прилегающих к ним территорий, где пройдут церковные службы.
- Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения празднования для своевременного реагирования, - сообщили в Росгвардии Бурятии.
В Бурятии росгвардейцы проверили храмы в канун Крещения
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