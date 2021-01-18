В Бурятии росгвардейцы проверили храмы в канун Крещения

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Группы задержания будут охранять общественный порядок во время праздника



В праздник Крещения Господня росгвардейцы Бурятии будут выполнять задачи по охране общественного порядка.



Взрывотехники и кинологи Росгвардии провели профилактические осмотры религиозных объектов и прилегающих к ним территорий, где пройдут церковные службы.



- Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения празднования для своевременного реагирования, - сообщили в Росгвардии Бурятии.





