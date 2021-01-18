Бурятский министр запечатлел пасущихся изюбрей

- Баргузинский район, изюбри ходят, какая красота. И как хорошо, что они не боятся людей, охотников, так как здесь заповедник, - рассказывает министр на видео.







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Заместитель министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина поправила главу минспорту – животные находятся на территории заказника регионального значения «Улюнский», а не в заповеднике.







Также в комментариях министр отметил, что это было действительно завораживающее зрелище.