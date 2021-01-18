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Бурятский министр запечатлел пасущихся изюбрей

Бурятский министр запечатлел пасущихся изюбрей
Общество, 
Глава минспорта Бурятии поделился, что впервые в жизни увидел пасущихся изюбрей

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов поделился видео, на котором запечатлены изюбри. «Впервые в жизни увидел пасущихся изюбрей! Красивые, величественные животные! Богатая Баргузинская долина!», - подписал он видео.

- Баргузинский район, изюбри ходят, какая красота. И как хорошо, что они не боятся людей, охотников, так как здесь заповедник, - рассказывает министр на видео.


Заместитель министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина поправила главу минспорту – животные находятся на территории заказника регионального значения «Улюнский», а не в заповеднике.

Также в комментариях министр отметил, что это было действительно завораживающее зрелище.

- Мне мой товарищ сказал, что недавно видел около 60 пасущихся изюбрей в том же практически месте, - добавил Вячеслав Дамдинцурунов.

Совсем недавно в этом заказнике изюбрей сфотографировали сотрудники Баргузинского лесничества. Они выехали на фото-прогулку по Баргузинскому району. В объектив фотоаппарата попали олени и зимние пейзажи.

Справка:

Заказник регионального значения «Улюнский» расположен на отрогах Баргузинского хребта. Территория заказника простирается от островерхих вершин с наивысшей точкой 2601 м до долины реки Баргузин.

Целью его создания является сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных комплексов.
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