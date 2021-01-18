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В Монголии впервые провели операцию по удалению языка

В Монголии впервые провели операцию по удалению языка
Общество,  Фото:pixabay.com
Пациенту пересадили мышечную ткань с бедра

Хирурги второй национальной центральной больницы в Монголии успешно провели первую операцию по удалению языка, сообщает издание Centralasia.Media.

Взамен удалённого языка пациенту пересадили мышечную ткань с левого бедра.

- У пациента диагностировали рак подъязычной железы, и ему сделали операцию. Поскольку опухоль не проникла в кости пациента, мы сделали отверстие в шее и подбородке и оставили корень языка, отрезав остальную часть и удалив злокачественную часть опухоли из-под языка. После этого процесса человек без мышц языка вообще не сможет издавать звук. Язык участвует в процессе жевания, членораздельной речи, вкусового восприятия и слюноотделения. Когда вы полностью потеряете этого органа, вам в желудок вставят трубку, и вы не сможете чувствовать вкус всю оставшуюся жизнь. Чтобы не допустить это, мы взяли с левого бедра пациента мышечную ткань вместе с кожей, кровеносными сосудами и соединили сосуды с сонными ветвями шеи. Таким образом, мышечную ткань прикрепили к основанию языка, не нарушая кровоснабжения, - объяснил Н.Асралт, заведующий отделением реабилитационной хирургии оториноларингологии Второй национальной центральной больницы.

По его словам, теперь пациент может есть и говорить.


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