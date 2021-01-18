В Улан-Удэ доноров просят сдать кровь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Нужны 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3- группы крови



Служба крови Бурятии благодарит горожан за сдачу крови. В субботу сдали кровь 54 донора, сегодня, в понедельник – 70.



Однако кровь ещё требуется.



- Служба крови Бурятии сообщает, что в данный момент нужны 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3- группы крови. Призываем прийти активных и регулярных доноров на сдачу крови. Приём доноров ведётся в будни с 8.00 до 13.00 ч. (в четверг с 9.00 ч.). Ближайшая рабочая суббота состоится 23 января, - говорится в сообщении.



Специалисты просят доноров соблюдать диету, взять с собой документы – паспорт с пропиской в Бурятии, ФЛГ и СНИЛС.



Имеются противопоказания, ознакомиться с ними можно на сайте brspk03.ru.





