Нужны 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3- группы крови
Служба крови Бурятии благодарит горожан за сдачу крови. В субботу сдали кровь 54 донора, сегодня, в понедельник – 70.
Однако кровь ещё требуется.
- Служба крови Бурятии сообщает, что в данный момент нужны 1+, 1-, 2+, 2-, 3+, 3- группы крови. Призываем прийти активных и регулярных доноров на сдачу крови. Приём доноров ведётся в будни с 8.00 до 13.00 ч. (в четверг с 9.00 ч.). Ближайшая рабочая суббота состоится 23 января, - говорится в сообщении.
Специалисты просят доноров соблюдать диету, взять с собой документы – паспорт с пропиской в Бурятии, ФЛГ и СНИЛС.
Имеются противопоказания, ознакомиться с ними можно на сайте brspk03.ru.
В Улан-Удэ доноров просят сдать кровь
Общество, Фото:
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