В Бурятии военные установят линии связи в горах

Связисты ВВО осваивают современную технику в горных районах



Более 400 связистов объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к занятиям по организации связи в горных районах. Военнослужащие отрабатывают технику установления линий связи через естественные препятствия (горы, лесополоса), вопросы выбора оптимального места для установки ретрансляторов.



Особое внимание в ходе занятий уделяется организации электронного обмена информацией между абонентами в рамках общей автоматизированной системы управления подразделениями соединения.



В ходе специальной подготовки связисты отработают нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи, проведут свыше 10 комплексных тренировок по применению современных унифицированных командно-штабных машин на базе БТР-80, радиостанций Р-166 на базе КамАЗ-43114, модернизированных комплексных аппаратных и другой техники.



- Благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций удалось до 40% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по предназначению, ускорить развертывание и настройку цифровой техники. Настройка цифровой аппаратуры требует в 5 раз меньше операций, чем аналоговых средств связи. При этом почти в два раза улучшились качество и дальность связи, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



